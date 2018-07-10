Shakira konseri öncesi Fikret Orman'dan flaş açıklama "Ondan taleplerimiz var"

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) düzenlediği organizasyonla İstanbul'da yapılacak Shakira konseri öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe bir basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman ve Bekçe düzenlenecek konser hakkında bilgiler verdiler. Fikret Orman böyle bir organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirirken, BKM CEO'su Bekçe de bu konserle şeytanın bacağını yeniden kırdıklarını söyledi.