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'da "VAR" uygulanacak

, ile arasında 5 Ağustos'ta oynanacak maçta (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 13:40
TFF Süper Kupa'da VAR uygulanacak

(), geçen sezonun lig şampiyonu ile 'nı kazanan arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF maçında (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

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TFF Süper Kupa'da "VAR" uygulanacak
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