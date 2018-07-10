Trabzonspor'da Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya izinli olan Onazi ile birlikte, U21 Milli Takım kadrosuna çağrılan Abdulkadir Ömür katılmazken, sakatlıkları devam eden Castillo, Sosa, Batuhan ve Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı.

Karaman, Castillo'ya moral verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenman öncesi bütün oyuncularını sahaya çağırdı. Yaptığı konuşmanın ardından sakatlıkları bulunan oyuncularla yakında ilgilendiği gözlenen Karaman'ın, kampın ilk günlerinde sakatlık yaşayan ve iyileşme sürecinde olan Castillo'nun da kafasını okşayarak oyuncuya moral vermeye çalıştığı gözlendi.





Burak Yılmaz takımla birlikte çalıştı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, uzun süren sakatlığının ardından bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Takımın yaptığı pas çalışmasına katılan başarılı futbolcu, daha sonra fizyoterapist eşliğinde topla çalışmaya devam etti. Burak, gerçekleştirdiği çalışmanın ardından takımın kamp yaptığı otele geçti.



Karaman'dan kondisyon yüklemesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sabah yapılan antrenmanda kondisyon yüklemesi yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncularına pas çalışması yaptıran Karaman, daha sonra gruplar halinde kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların verileri ve nabız ölçülerinin kontrol edildiği yüklemede teknik ekibin çıkan sonuçlardan oldukça memnun olduğu öğrenildi.