Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Vida 20 milyon Euro’yu gördü

Vida 20 milyon Euro’yu gördü

Rusya’daki performansıyla İngilizleri peşine takan Hırvat stoper için gelen teklifler 20 milyon Euro’nun üzerine çıksa da Beşiktaş’ın beklentisini karşılamadı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Vida 20 milyon Euro’yu gördü
Beşiktaş'ın 'ndaki yükselen yıldızı Domagoj Vida, İngiliz kulüpleri Liverpool, Leicester City ve Everton'ın kıskacındaydı. Çeyrek finaldeki performansından sonra Hırvat stopere gelen teklifin 20 milyon Euro'yu aştığı öğrenildi. Menajerler üzerinden gelen bu teklif ise siyah-beyazlıların masaya oturması için istenilen seviyede görülmüyor. Başkan , 30 milyon Euro civarı bir rakamı menajerlere telaffuz etmişti. Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle daha yüksek bir kazanç hedefleyen Fikret Orman'ın masaya oturmak için aceleci davranmayacağı kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vida 20 milyon Euro’yu gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN