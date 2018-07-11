‘Bayrağı ileri taşıyacağız’

Cumhurbaşkanı
Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı
görevine getirilen Mehmet Kasapoğlu koltuğu Osman Aşkın Bak
'tan devraldığı törende duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi. Bir emanetin ve sorumluluğun devir tesliminde olduklarını belirten Kasapoğlu, "Devraldığım bayrağı daha ileri taşıma gayretinde olacağım. Türkiye
demek gençlik demek. 23 milyon çocuğumuz, 13 milyon gencimizin rüyaları, beklentileri ve özlemleri için çalışacağız. Hayatını gençliğe ve spora adayan Cumhurbaşkanımızın enerjisiyle bu işi yürüteceğiz. Tüm gençler talepleri için bizi birinci adres görsünler" dedi. Osman Aşkın Bak ise, "Bir abisi olarak kardeşimize yardıma devam edeceğiz" diye konuştu.