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‘Bayrağı ileri taşıyacağız’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu görevi ’tan devraldı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
‘Bayrağı ileri taşıyacağız’
Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde Gençlik ve görevine getirilen Mehmet Kasapoğlu koltuğu 'tan devraldığı törende duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi. Bir emanetin ve sorumluluğun devir tesliminde olduklarını belirten Kasapoğlu, "Devraldığım bayrağı daha ileri taşıma gayretinde olacağım. demek gençlik demek. 23 milyon çocuğumuz, 13 milyon gencimizin rüyaları, beklentileri ve özlemleri için çalışacağız. Hayatını gençliğe ve spora adayan Cumhurbaşkanımızın enerjisiyle bu işi yürüteceğiz. Tüm gençler talepleri için bizi birinci adres görsünler" dedi. Osman Aşkın Bak ise, "Bir abisi olarak kardeşimize yardıma devam edeceğiz" diye konuştu.
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