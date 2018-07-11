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Dünya Kupası'nda ilk finalist

yarı final karşılaşmasında , 'yı 'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. , Fransa tarihinde iki büyük turnuvada finale yükselmeyi başaran (2016 Avrupa Kupası, 2018 Dünya Kupası) ilk teknik direktör oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 01:55
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

, yarı final maçında 'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fransa'ya galibiyeti getiren gol 51. dakikada 'den geldi. Fransa bu sonuçla tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.

FRANSA 1-0 BELÇİKA (MAÇ SONUCU)
Fransa 1-0 Belçika, 51' Samuel Umtiti

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Belçika gole yaklaştı. Kevin de Bruyne'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eden Hazard, sol çaprazdan yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Belçika etkili geldi. Chadli'nin sağ kanattan yaptığı yüksek ortayı ters kanatta Eden Hazard kontrol etti. Hazard, Hernanez'den kurtulup ceza sahasına girdi. Hazard açısını düzeltip sert vurdu, altı pas içinde Varane'ın kafasına çarpan top kornere gitti.

22. dakikada Belçika bir kez daha gole yaklaştı. Chadli'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde boşta kalan topa Alderweireld dönerek vurdu. Kaleci Lloris köşeye giden topa uzandı ve kornere çeldi.

39. dakikada Fransa net bir fırsatı kullanamadı. Mbappe, Belçika ceza sahasına hareketlenen Pavard'a pasını attı. Kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Pavard'ın şutunda top son anda kalecinin ayağına çarpıp kornere gitti.

51. dakikada Fransa golü buldu. Sağ kanattan Griezmann'ın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Umtiti topu ağlara gönderdi: 1-0.

56. dakikada Fransa 2. gole yaklaştı. Hernandez, Pogba ve Mbappe'nin paslaşması sonucunda Giroud ceza sahası içinde topla buluştu. Giroud dönerek vuruşunu yaptı, son anda Dembele kayarak golü önledi.

90+5. dakikada gelişen Fransa atağında, Pogba, uygun pozisyondaki Tolisso'ya pasını verdi. Tolisso, ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Courtois köşeye giden topu kornere çeldi.

Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa adını Dünya Kupası'nda finale yazdırdı. Fransa, yarın oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasının galibiyle finalde Dünya Kupası için karşı karşıya gelecek.

Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi (Dk. 86 Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud (Dk. 85 Nzonzi)
Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, Chadli (Dk. 90+1 Batshuayi), Dembele (Dk. 60 Mertens), Fellaini (Dk. 80 Carrasco), De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku
Gol: Dk. 51 Umtiti (Fransa)
Sarı kartlar: Dk. 63 Eden Hazard, Dk. 71 Alderweireld, Dk. 90+4 Vertonghen (Belçika), Dk. 87 Kante, Dk. 90+3 Mbappe (Fransa)

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Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
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