Fenerbahçe’ye gençlik ateşi

BUGÜN NELER OLDU

Genç oyunculara fırsat vermediği için eleştirilen F.Bahçe'de yeni dönem başlıyor. Geçen hafta sonu İzmir'e giden Sportif Direktör Comolli, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la iki genç yıldız için anlaştı. Sarılacivertliler adıile anılan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ile uzun süredirradarında olan 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı. Comolli, Altınordu Başkanı'ndanisteğinde bulundu. İzmir ekibi de dün twitter hesabından "" ifadesiyle oyuncularını uğurladı.