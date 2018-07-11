Fenerbahçe’ye gençlik ateşi

Genç oyunculara fırsat vermediği için eleştirilen F.Bahçe'de yeni dönem başlıyor. Geçen hafta sonu İzmir'e giden Sportif Direktör Comolli, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la iki genç yıldız için anlaştı. Sarılacivertliler adı Juventus
, Chelsea, Liverpool, M.City
ile anılan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ile uzun süredir G.Saray, Başakşehir'in
radarında olan 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı. Comolli, Altınordu Başkanı'ndan "Sözleşme süreleri, transfer ücreti ve diğer detayları biz açıklayalım"
isteğinde bulundu. İzmir ekibi de dün twitter hesabından "Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın F.Bahçe'ye transferleri hayırlı olsun
" ifadesiyle oyuncularını uğurladı.