İşte Trezeguet'nin Slavia Prag transferinin perde arkası!

Gösterdiği performansla başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın dikkatini çeken Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Çinli CEFC Grubu tarafından satın alınan Çekya takımı Slavia Prag'ın sağlık kontrolünden geçmek üzere Çekya'ya gitti.

"TRANSFER 2 GÜN İÇİNDE TAMAMLANIR"

Nursal Bilgin, Prag ekibinin öncelikle sağlık kontrolü için Kasımpaşa'dan izin aldığını belirterek, "Slavia Prag, Trezeguet'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Ancak öncesinde oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek istediler. Oyuncunun uçak biletlerini gönderdiler ve Trezeguet, kontrolden geçmek üzere ayrıldı. Transfer 2 gün içinde tamamlanır. 5 milyon Euro'yu sağlık kontrolünden hemen sonra tek seferde ödeyecekler" açıklamasını yaptı.

"3 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Kasımpaşa'nın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Bilgin, "Trezeguet'nin gidişiyle 3 oyuncu transferi yapacağız. Trezeguet'nin yeri dolacak. Bir kanat oyuncu, bir stoper ve bir orta saha transferiyle çalışmaları sonlandıracağız" dedi.