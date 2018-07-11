Osmanlıspor'dan Serdar Gürler için transfer itirafı!

Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon veda eden Osmanlıspor'da Genel Menajer Ender Yurtgüven, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni sezon, hedefler ve yıldız futbolcuları Serdar Gürler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun her takıma hayırlı olmasını dileyen Yurtgüven, "Osmanlıspor olarak bizim öncelikli hedefimiz bu ligdeki ilk senemizde ait olduğumuz Süper Lig'e çıkmak. Çalışmalarımız bu yönde. İnşallah sezon sonunda da muvaffak olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ SAHİP OLDUĞUMUZ KADRO"

Ender Yurtgüven, sahip oldukları kadroyu Spor Toto 1. Lig'de de muhafaza edeceklerini belirterek, "Bizim en büyük transferimiz sahip olduğumuz kadro. Biz kadromuzu muhafaza etme planları yaptık. Geçen sezon sona erdiğinde bu doğrultuda ilerliyoruz, bir sıkıntı yok. İlerleyen günlerde yaşanacak olan gelişmelere göre de transfer politikamız şekillenir" diye konuştu.



"SERDAR GÜRLER İÇİN GELEN TEKLİFLER VAR"

Başkent temsilcisinde forma giyen ve ismi 3 büyüklerle sık sık anılan milli futbolcu Serdar Gürler ile ilgili sorulan soruya ise Yurtgüven, şu yanıtı verdi:

"Sadece Serdar Gürler ile ilgili değil birçok oyuncumuzla ilgili haberler medyada ve sosyal medyada dolaşıyor fakat bu tip haberlerin dedikodudan ileriye gitmediğini söyleyebilirim. Gelen tek tük teklifler de bizi tatmin etmedi. Şu anda bizde devam ediyor. Serdar ve diğer futbolcular için gelen teklifler var."