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kulübü trollere 500 bin Euro ödemiş!

Portekiz’in köklü ekibindeki skandallar ardı ardına geliyor

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Sporting Lizbon kulübü trollere 500 bin Euro ödemiş!
Başkanları Bruno de Carvalho'nun ayrılığı sonrası kulübünde ilginç bir durum ortaya çıktı. Carvalho döneminde kulübün internetteki sosyal medya şirketlerine, bloglara ve sahte hesaplara tam 500 bin Euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Carvalho'nun kamuoyunu yanına almak için fikirlerini bu şekilde paylaştığı ifade ediliyor. Ayrıca eski başkanın bazı hesaplar aracılığıyla gizli bilgileri de bilerek sızdırdığı tespit edildi. Bu bilgi sonrası Bruno de Carvalho hakkında Portekizli otoritelerin kapsamlı bir soruşturma dosyası hazırlayacağı ülkedeki basın organlarının beklentileri arasında.
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Sporting Lizbon kulübü trollere 500 bin Euro ödemiş!
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