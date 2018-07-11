Sporting Lizbon kulübü trollere 500 bin Euro ödemiş!

Başkanları Bruno de Carvalho'nun ayrılığı sonrası Sporting Lizbon
kulübünde ilginç bir durum ortaya çıktı. Carvalho döneminde kulübün internetteki sosyal medya şirketlerine, bloglara ve sahte hesaplara tam 500 bin Euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Carvalho'nun kamuoyunu yanına almak için fikirlerini bu şekilde paylaştığı ifade ediliyor. Ayrıca eski başkanın bazı hesaplar aracılığıyla gizli bilgileri de bilerek sızdırdığı tespit edildi.
Bu bilgi sonrası Bruno de Carvalho hakkında Portekizli otoritelerin kapsamlı bir soruşturma dosyası hazırlayacağı ülkedeki basın organlarının beklentileri arasında.