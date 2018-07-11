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Terim’in hız tutkusu!

İmparator, sürati ile ’da farkını ortaya koyan genç yıldız Onyekuru’yu iki kanatta da kullanacak

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ile özel olarak ilgilenecek. Hızlı oyuncuları seven ve takımdaki üçüncü döneminde Nordin Amrabat ile Bruma'yı aldıran Terim'in geçen sezon takım içindeki prensi Garry Rodrigues olmuştu. "Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Rakip yarı alana daha hızlı gitmeliyiz" diyen İmparator, sürati ile 'da fark yaratan Henry Onyekuru'yu iki kanatta da kullanacak.

KARABÜK KALECISI ÇAĞLAR G.SARAY'DA
G.Saray yerli yedek kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Geçen sezonu 'da geçiren 23 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar bonservis için 1 milyon lira ödeyecek. Oyuncu ise 2 milyon lira kazanacak. Çağlar, geçen sezon 'de 12 maçta oynadı
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Terim’in hız tutkusu!
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