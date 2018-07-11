Terim’in hız tutkusu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Henry Onyekuru
ile özel olarak ilgilenecek. Hızlı oyuncuları seven ve takımdaki üçüncü döneminde Nordin Amrabat ile Bruma'yı aldıran Terim'in geçen sezon takım içindeki prensi Garry Rodrigues olmuştu.
"Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Rakip yarı alana daha hızlı gitmeliyiz" diyen İmparator, sürati ile Belçika
'da fark yaratan Henry Onyekuru'yu iki kanatta da kullanacak. KARABÜK KALECISI ÇAĞLAR G.SARAY'DA
G.Saray yerli yedek kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Geçen sezonu Karabükspor
'da geçiren 23 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar bonservis için 1 milyon lira ödeyecek. Oyuncu ise 2 milyon lira kazanacak. Çağlar, geçen sezon Süper Lig
'de 12 maçta oynadı