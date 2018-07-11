Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan 'garanti oyun' uyarısı

1 Temmuz'dan itibaren Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, ilk günlerde uygulanan kondisyon çalışmaları günler ilerledikçe yerini taktik çalışmalara bırakmaya başladı. 13 Temmuz'da tamamlanacak ilk etap kampının son günlerine girilirken, teknik direktör Ünal Karaman da taktik çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı ikinci etap kampı öncesi Karaman antrenmanlarda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup onlardan isteklerini vurguluyor.

'GARANTİ OYUN' VURGUSU

Birlik beraberlik içerisinde mücadele eden, doğru işler yapan bir takım isteyen Karaman, antrenmanlarda oynanan maçlarda en çok 'garanti oyun' çağrısını yağıyor. Futbolcularına basit top kayıplarına tahammülü olmadığını anlatan Karaman, "Çıkarken top kaybı yaparsanız topu fileden alırsınız. Önce garanti oyun. Pozisyon kaymalarına, bloklar arası mesafeye dikkat edin. Top sizde kalsın, kaybetmeyin. Basit kayıp yapmayın. Topu hızlandırın, en mükemmelini aramayın. Aynı hatta kalmayın. Yorulunca da doğru işler çıkarın" uyarılarında bulunuyor.

KUCKA FORM TUTUYOR

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transferinin ardından orta saha bölgesinde yeni sezonda teknik direktör Ünal Karaman'ın önemli sorumluluklar yüklemeyi planladığı Juraj Kucka, Slovenya kampındaki performansıyla kampın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 2017-18 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve inişli çıkışlı performansı ile zaman zaman eleştirilen Kucka, yeni sezon öncesi ise hazır bir görüntü veriyor.

1 Temmuz'dan itibaren Slovenya'da gerçekleştirilen antrenmanların tamamında yer alan ve çalışma arzusuyla ön plana çıkan Kucka, yeni sezon öncesi form tutmaya başladı. Güçlü fiziğinin yanı sıra mücadeleci yapısıyla da dikkat çeken Slovak futbolcu, antrenmanlarda uzaktan attığı gollerle de teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından alkışlanıyor.

ONAZI DÖNÜYOR

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin 13 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak ikinci etap kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi. Nijerya milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için ekstra izin verilen ve bu nedenle ilk etap kamp çalışmalarına katılmayan Onazi'nin, 13 Temmuz itibariyle takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi.

HAZIRLIK MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor'un, Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

Buna göre bordo-mavililer 15 Temmuz Pazar saat 13.00'te Slovenya/Kranj'da NK Triglav Kranj ile, 17 Temmuz Salı saat 18.00'de Slovenya/Kranj'da NK Lokomotiva Zagreb ile, 20 Temmuz saat 18.00'de Avusturya/Villach'da Spartak Moskova ile ve 23 Temmuz Pazartesi saat 18.00'de yine Avusturya Villach'da Al Duhail ile karşılaşacak.