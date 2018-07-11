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UEFA'dan 'a görev

, UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan maçında görev alacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 16:35
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem , UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda yarın Karadağ'ın Buducnost ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Suat Arslanboğa'nın olacağı kaydedildi.

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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
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