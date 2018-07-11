Ve Cristiano Ronaldo Juventus'ta

9 yıldır formasını giydiği Real Madrid
'le tam 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, sayısız kupa zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo
, dünya futbolunun beklediği hamleyi yaptı ve İtalyan devi Juventus
'a transfer oldu. Dünyanın birçok yerinden yıllık net 100 milyon Euro'yu bulan teklifleri reddeden Portekizli efsane
, kariyerini düşünerek bir başka köklü kulübü tercih etti. Siyahbeyazlılara 4 yıllık imza atan Ronaldo, sezon başına 30 milyon Euro net ücret alacak. Juventus ise Real Madrid'e 105 milyon Euro bonservis ödeyecek. AĞUSTOS'TA REAL'LE OYNAYACAK
Real Madrid'e 2009'da 94 milyon Euro'ya transfer olan Ronaldo, 33 yaşında bonservisini artırarak inanılması güç bir işe imza atmış oldu. R.Madrid ile çıktığı 438 maçta 450 gol atan Portekizlinin Juventus'a maliyeti vergilerle birlikte yükseliyor. Ronaldo'yu 37 yaşı bitene dek Torino'da tutacak sözleşme ve bonservisin vergilerle birlikte maliyeti 360 milyon Euro'yu buluyor.
Kaderin bir cilvesi olarak da 5 Ağustos'ta iki takım Washington'da karşı karşıya gelecek. FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ
Cristiano Ronaldo henüz görücüye çıkmamış olsa da 7 numaralı formaları daha şimdiden kapış kapış gitmeye başladı. İtalyan taraftarlar, Torino'daki Juventus mağazalarını talan ederken, formaları alan şanslı taraftarlar verdikleri pozlarla sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı. Ronaldo'nun gelişiyle birlikte İtalyan ekibi, bu sezonki forma satışlarında geçen seneye göre en az 200 bin artış bekliyor. ?RONALDOLAR TATİLDE
Portekiz'in Dünya Kupası
'ndan elenmesi sonrası ailesiyle tatile çıkan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano Jr. ile tekne keyfi yaparken bir fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Modellik yapan Rodriguez de aynı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin, yedi ay önce dünyaya gelen Alana isimli kızları ise fotoğrafta yer almıyordu. DOMİNO ETKİSİ
Mediaset'in haberine göre Chelsea
, yeni teknik direktörü olması beklenen Sarri'nin isteğiyle Higuain'in transferini bitirdi. 60 milyon Euro'ya anlaşan Juve ile Chelsea, Ronaldo transferini bekliyordu. Higuain'in gelişiyle Chelsea'den ayrılacak ilk isim ise Morata. İspanyol golcünün adresinin Bayern Münih
olması bekleniyor. Real'in Ronaldo sonrası ilk hedefi ise PSG
'nin süper yıldızı Mbappe.