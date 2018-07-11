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o isimden az kazanacak

’den istediği tüm şartları alan , Kameni’den daha az kazanmayı kabul etti.

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Volkan Demirel o isimden az kazanacak

16 yıldır formasını giydiği ile yola devam eden istediği tüm şartları kabul ettirdi. 1 yıllık ve TL üzerinden oldukça cüzi bir oranda sözleşme imzalamaya hazır olan Volkan, hem ucu açık (21 maç oynadığı her sezonun devamında sözleşmesi otomatik olarak aynı şartlarda uzar) bir sözleşme aldı hem de rakamı Euro üzerinden yazdırdı. Volkan'ın tek kabul ettiği, 1.5 milyon Euro ile Carlos Kameni'den (2.2 milyon euro) daha az kazanmak oldu. Yönetimin Volkan'la sözleşme yenilemesinde ligdeki 20 derbinin 13'ünde kalesini gole kapatması etkili rol oynadı.

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Volkan Demirel o isimden az kazanacak
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