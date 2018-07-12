Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Herkesin gözünden kaçtı, Cüneyt Çakır yakaladı! Finale damga vuran o an...

Herkesin gözünden kaçtı, yakaladı! Finale damga vuran o an...

İngilizler, Mandzukic'in golünden sonra hızlıca maçı başlatıp atağa kalktılar. lı tüm oyuncular o sırada gol sevinci yaşıyordu. Ancak oyunu durdurdu. Çünkü başlama vuruşu için düdük çalmamıştı ve Hırvat oyuncular yarı sahasındaydı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:08
Herkesin gözünden kaçtı, Cüneyt Çakır yakaladı! Finale damga vuran o an...

'ın 'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenip Dünya Kupası finaline çıktığı maçta çok ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkesin gözünden kaçtı, Cüneyt Çakır yakaladı! Finale damga vuran o an...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN