Herkesin gözünden kaçtı, Cüneyt Çakır yakaladı! Finale damga vuran o an...
İngilizler, Mandzukic'in golünden sonra hızlıca maçı başlatıp atağa kalktılar. Hırvatistanlı tüm oyuncular o sırada gol sevinci yaşıyordu. Ancak Cüneyt Çakır oyunu durdurdu. Çünkü başlama vuruşu için düdük çalmamıştı ve Hırvat oyuncular İngiltere yarı sahasındaydı.
Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:04Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:08
Hırvatistan'ın İngiltere'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenip Dünya Kupası finaline çıktığı maçta çok ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.