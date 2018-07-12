Hırvatistan destanı

ÇAKIR ALKIŞLANDI
Üst üste ikinci kez Dünya Kupası
'nda yarı final yönetme başarısı gösteren Cüneyt Çakır
, harika bir sınav verdi. Zaman zaman gergin geçen mücadelede oyuncuları çok iyi kontrol altında tutan Çakır, tam not aldı. PERİSİC, SUKER'İ TEHDİT EDİYOR
Perisic, Dünya Kupası'nda dördüncü kez ağları havalandırdı. Hırvatistan forması altında Dünya Kupası'nda en fazla gol atan oyuncu ise Davor Suker... Suker, 1998'de attığı altı golle adını efsaneler arasına yazdırmıştı. Mario Mandzukic
'in uzatmalarda yaptığı usta işi vuruş, Hırvatistan'a tarihinin ilk finalini getirdi.
Mandzukic ve arkadaşları, gol sevinci esnasında fotoğraflarını çekmek isteyen bir gazeteciyi yere serdi!!!
Hırvat oyuncular, olayı fark edince hemen sevinmeyi bıraktı ve yere düşen gazeteciyi ayağa kaldırdı İngiltere
, yarı final aşamasına geldiği son dört büyük turnuvanın tamamında bavulunu toplayarak evine döndü. Ada temsilcisi, 1968'de Yugoslavya, 1990'da Almanya, 1996'da Almanya, 2018'de ise Hırvatistan engelini aşamadı. BU ÇOCUKLAR NORMAL DEĞİL!
Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic, "Bu çocuklar normal değil. Üst üste 120 dakika oynadıktan sonra, harikaydılar ve hiçbiri oyundan çıkmak istemedi. Bu tarihi bir başarı. Tanrı da isterse, Dünya Kupası'nı kazanacağız!" dedi. KOÇUM BENİM...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dünya Kupası'nda finale yükselen oyuncusu Vida'yı sosyal medyadan kutladı. Orman, "Tebrikler koçum... Pazar günü tüm Beşiktaşlılar adına tribündeyim" ifadesini kullandı. İNGİLTERE EVİNE DÖNDÜ!
Rusya'da, "Futbol evine dönüyor" sloganıyla Dünya şampiyonluğu hedefleyen İngiltere'nin rüyasını Hırvatlar bitirdi. İngilizler, maç sonu gözyaşlarını tutamadı.
Mandzukic'in golü, Hırvatistan'ın Dünya Kupası tarihinde attığı, İngiltere'nin ise yediği en geç gol oldu.
Dünya Kupası'nda duran toplardan 9 gol atan İngiltere, 1966'dan sonra bu alanda zirveye çıktı.
Trippier, 1966'dan bu yana Beckham'ın ardından frikikten gol atan ikinci İngiliz futbolcu oldu.