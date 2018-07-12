İşte Süper Lig'de uygulanacak VAR sisteminin tüm detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon çevrimici olarak uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) ayrıntılı bir şekilde anlatan broşür hazırladı.

2018-2019 Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak VAR ile ilgili hazırlanan broşürde, VAR'ın nasıl çalıştığı, hangi durumlarda devreye girdiği ve olumlu faydalarından bahsedildi.

FIFA Dünya Kupası'nın ardından birçok ülkeyle birlikte Türk futbolunda da hayata geçecek VAR sistemiyle ilgili tanıtım amaçlı hazırlanan broşürde yer alan 8 madde şöyle;