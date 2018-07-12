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, 'i transfer etti

Serie A ekibi , eski Fenerbahçeli futbolcu ile bir yıllığına anlaşmaya vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:30
Parma, Bruno Alves'i transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli defans oyuncusu 'i bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Bruno Alves ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Portekizli oyuncu birkaç günlük iznin ardından yeni takımına katılacak. Geçen sezonu Rangers'ta geçiren Bruno Alves, sırasıyla Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Atina, Zenit, Fenerbahçe ve Cagliari'de forma giymişti.

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Parma, Bruno Alves'i transfer etti
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