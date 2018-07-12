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'dan "VAR" açıklaması

Teknik Direktörü , Balıkesirspor ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 23:19
Samet Aybaba'dan VAR açıklaması

Teknik Direktörü , Balıkesirspor ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları hazırlık maçında oyuncularının tamamının performansından memnun kaldığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Balıkesirspor'a karşı yapan yeşil-beyazlı ekip, Afyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Çok yoğun çalışıyoruz. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Eksiklerimizi görüyoruz. Arkadaşların hepsinin performansından memnunum. Önümüzdeki hafta daha da gelişerek daha iyi yerlere gelecektir. Genç oyuncularımız da gelişecekler. 16 yaşında çocuğun çıkarak 90 dakika oynaması keyif verici ama gelişmesi lazım. Transferlerimizi yapalım, milli takımdaki oyuncularımız kampa katılsın ondan sonra farklı şeyler düşünmeye başlayacağız" dedi.

Aybaba, VAR sistemi ile ilgili ise, "Çok güzel oldu. Kimsenin hakkını yemesinler. Sistem neyi doğru gösteriyorsa o olsun. Rakibi de kutluyorum" diye konuştu.

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Samet Aybaba'dan "VAR" açıklaması
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