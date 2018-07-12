Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İşte satır başları:

Ben hiçbir zaman kulübün ve başkanın üzerinde olmadım. Fikirlerimi söyledim. Haddimi bilirim. Haddini bilmeyene de her zaman cevabımı veririm.

Biliyorsunuz transfer kararlarını başkan veriyor. Cuma günü gelecek, bir toplantı yapacak, ondan öğrenirsiniz. Ben takımı geliştirmekten sorumluyum.

Vagner Love iyi oyuncu. Ancak üretemediği zaman hep tartışılır. Bundan dolayı da güven kaybı oluyor. Negredo için de aynı şeyler geçerli...

Vida gelirse stoperde sürpriz olmaz. Ben de gelişmeleri gazetelerden okuyorum, 10, 20, 30, 50, 100! Atıyoruz, tutuyoruz ama o paralar gelmiyor.

Babel giderse Messi'yi Suarez'i isterim dedim başkana (gülüyor)... Başkan da yarın görüşmelere başlarız dedi.

Lens, Medel, Love ve Gökhan iyi çalışıyor ama asıl durumları maçta ortaya çıkar.

BABEL'LE BİRLİKTE GELDİ

Sakatlığı nedeniyle Slovakya kampında yer almayan Negredo, dün takıma katıldı. İspanyol yıldız, Avusturya yolculuğunu Babel ile birlikte yaptı. Babel, sosyal medya hesabı Instegram'da Negredo'nun da yer aldığı uçak yolculuğundan video paylaştı.



'GÜZEL İŞLER YAPACAKLAR'

Teknik ekibe katılan Guti ve İlhan Mansız, Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı. Güneş, "Eski oyuncularımızın antrenör olarak da güzel işler yapmalarını bekliyoruz. Beşiktaş'a faydalı olacaklardır" dedi.



AVUSTURYA KAMPI BAŞLADI

Slovakya kampının ardından iki gün izin yapan Beşiktaşlı futbolcular, dün Avusturya'da toplandı. Siyah-beyazlı ekip, bu ülkediki ilk antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, önce kondisyon sonra da taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. İdman oldukça yoğun bir tempoda geçerken tecrübeli teknik adam, talebelerine hatalarını tek tek gösterdi.