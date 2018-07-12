Son dakika: Fulham Fabri'yi istiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'yi transfer etmek istediği öğrenildi. İngiliz kulübünün yetkilileri, siyah beyazlı kulübe Fabri için resmi teklif yaptı.

4,5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin haberine göre, İspanyol kalecinin menajeri dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi ve teklifi Beşiktaş yönetimine iletti. Fulham'ın ilk etapta 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak Beşiktaş'ın 8 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Yapılan sıkı pazarlıklarla Beşiktaş'ın 6,5 milyon euroya indiği, İngiliz kulübünün ise teklifini 4,5 milyon euroya çıkardığı gelen bilgiler arasında. Akşam saatlerinde Fabri'nin transferinin netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif