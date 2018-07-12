Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fulham Fabri'yi istiyor

: Fulham 'yi istiyor

kalecisi yuvadan uçuyor mu? İspanyol kaleci için Fulham'dan teklifi geldi ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İşte Beşiktaş'taki gelişmesiyle ilgili çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:57
Son dakika: Fulham Fabri'yi istiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın, 'ın İspanyol kalecisi Fabri'yi etmek istediği öğrenildi. İngiliz kulübünün yetkilileri, siyah beyazlı kulübe için resmi teklif yaptı.

4,5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin haberine göre, İspanyol kalecinin menajeri dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi ve teklifi Beşiktaş yönetimine iletti. Fulham'ın ilk etapta 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak Beşiktaş'ın 8 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Yapılan sıkı pazarlıklarla Beşiktaş'ın 6,5 milyon euroya indiği, İngiliz kulübünün ise teklifini 4,5 milyon euroya çıkardığı gelen bilgiler arasında. Akşam saatlerinde Fabri'nin transferinin netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif

Vida canlı yayında özür diledi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fulham Fabri'yi istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN