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Yoğun tempoda ilk fire Serdar Aziz...

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Yoğun tempoda ilk fire Serdar Aziz...
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden 'da idmanların temposu artmaya başladı. Teknik direktör ve ekibinin yükleme çalışmalarına hız verdiği ve hedefin Süper Kupa maçına takımın tam olarak hazır hale gelmesi olduğu ifade edildi. Sağ adalesinden sakatlanan Serdar Aziz, akşamki idmanı yarıda bıraktı. Kulüp doktoru Yener İnce, "Serdar'ın sağ ön adelesinde sertleşme meydana geldi. Oyuncunun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor" dedi. Cimbom, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını yarın FC Wil ile yapacak. Zürih'te Utogrund Stadı'nda saat 16:00'daki karşılaşma güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.
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Yoğun tempoda ilk fire Serdar Aziz...
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