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, 'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu 'ı 2 yıllığına kiraladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 18:51
Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı renklerine bağladı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de görev alan 22 yaşındaki 'la 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkanı Murat Sancak, transfer aşamasında göstermiş olduğu incelikten dolayı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e teşekkür ederek, "Başarılı maçlar çıkaran Berk Yıldız'ı birçok takım istemesine rağmen kendisiyle 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Berk Yıldız da mavi-lacivertli takımın formasını giyecek olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı renklerine bağladı
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