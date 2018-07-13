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altyapıları sezonu 'la açtı

Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam 'ı konuk ederek açtı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 13:45
Altınordu altyapıları sezonu Aykut Kocaman'la açtı

, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Törende Başkanı ile birlikte gençlere, "Altınordu'nun kıymetini bilin" vurgusu yapan Kocaman, "Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjisini düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" dedi.

Ünlü teknik adam, U19 takımından Metehan Yılmaz'ın, "Türk futbolunun gerçek anlamda çıkışa geçmesi için neye ihtiyacı var" şeklindeki sorusuna, "Bundan 30 yıl önce aynı şeyler konuşuluyordu, 30 yıl sonra da konuşulmaması için yapılacak tek şey, Türkiye'de Altınordu gibi kulüplerin sayısını artırmaktır. Liglerde 100 kulüp varsa, en az 40'ı Altınordu gibi olursa gerçek çözüm yolu bulunmuş olur" yanıtını verdi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Kocaman'a günün anısına seramik Altınordu topu ile özel bir cam Troya biblosu hediye etti.

KERİM AVCI, ESKİŞEHİR YOLUNDA

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da alacağı ücreti beğenmemesi nedeniyle satış listesine konulan Kerim Avcı'nın Eskişehirspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon attığı 16 golle ekibinin skor yükünü çeken gurbetçi orta saha oyuncusuna Adana Demirspor da talip olmuştu.

Kerim'in kendisine daha iyi bir teklif sunan Eskişehirspor'la sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kerim Avcı, yeni sezon öncesi Altınordu'nun kendisine yaptığı 800 bin TL yıllık ödeme teklifini kabul etmemişti. Gurbetçi golcü 300 bin TL karşılığında sözleşmesini feshetme hakkına sahip.

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Altınordu altyapıları sezonu Aykut Kocaman'la açtı
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