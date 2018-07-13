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, ’a kiralandı

Evkur , kanat oyuncusu ’ı 'a kiraladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:04
Berk Yıldız, Adana Demirspor’a kiralandı

Yeni sezon transfer çalışmalarının başlaması ile birlikte hareketli saatlerin yaşandığı Evkur 'da geçen sezon Elazığspor'dan transfer edilen , 'a kiralandı.

Bugün Demirspor'a imza atan genç futbolcu, ilk açıklamasında, yeni takımında başarılı olarak E.Y. Malatyaspor'a tekrar dönmek istediğini söyledi.
Yeni Malatyaspor camiasıyla vedalaşan Berk, "Bugün itibariyle Adana Demirspor'a kiralık olarak imza atmış bulunmaktayım. Kulübüm tecrübe kazanmam için böyle karar almış, ben de seve seve buraya geldim. Adana Demirspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah ben de bu kulüpte başarılı olur ve yeniden takımıma dönerim" dedi.

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Berk Yıldız, Adana Demirspor’a kiralandı
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