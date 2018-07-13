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Adriano'suz çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Adriano çalışmaya katılmadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 14:13
Beşiktaş Adriano'suz çalıştı

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Slovenya sınırında yer alan Ehrenhausen kasabasındaki Loisium Hotel Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, idmanı koşuyla tamamladı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano Correia antrenmana katılmazken, Alvaro Negredo ise takımdan ayrı çalıştı.

Futbolculardan Caner Erkin, Mustafa Pektemek, Gary Medel ve Tolgay Arslan da yardımcı antrenör İlhan Mansız eşliğinde takımdan ayrı koştu.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş Adriano'suz çalıştı
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