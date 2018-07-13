Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Davor Suker: Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi

: dünyanın en iyi hakemi

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı : Rusya’da UEFA yönetim kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili ile bir araya gelen Hırvat efsane, Türk futboluna övgüler yağdırırken, için de “Dünyanın en iyi hakemi” dedi.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Davor Suker: Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı , "Sağlam bir dostluğumuz var" dediği ile 'nda finale çıkmalarının sevincini paylaştı. Hırvat efsane, "Final bizim için rüya ama tesadüf değil. Yıllardır süren bir çalışmanın ürünü" ifadesini kullanırken, Türk futbolu için de "Türkiye Dünya Kupası'nda olmalıydı. Çünkü potansiyeli ve futbola olan sevgisiyle bunu fazlasıyla hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu. İkilinin buluşmasında yarı finalde Hırvatistan-İngiltere maçını mükemmel yöneten da konuşuldu. Suker, başarılı hakemimiz hakkında "Çok güzel bir maç yönetti, baskı altında kalmadı. Cüneyt Çakır bana göre dünyanın en iyi hakemi konumunda" yorumunu yaptı. Servet Yardımcı ise Hırvatistan'ın finale yükselmesi nedeniyle Davor Suker'i kutladı, ardından da kendisini TFF'nin Riva'daki tesislerine davet etti.

DAVOR SUKER KİMDİR?
Avrupa'da 90'lara damga vuran santrforlardan biri olan Suker, 1998 Dünya Kupası'nda 6 gol atmış ve Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giymişti. 50 yaşındaki Suker, 2012'den bu yana Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Hırvatistan - İngiltere maçından kareler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Davor Suker: Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN