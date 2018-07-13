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, Ferdi Kadığlu'nu transfer etti

, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde forma giyen 18 yaşındaki oyuncu 'nu 1.4 milyon Euro karşılığında transfer etti. Genç oyuncu transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelmişti.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 21:31
Fenerbahçe, Ferdi Kadığlu'nu transfer etti

A Spor'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekibi , Hollanda İkinci Futbol Ligi'nin NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu 'nu 1.4 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşılamış, genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadığlu'nu transfer etti
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