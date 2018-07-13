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: Kadın görüntüleri sık sık yayınlanmasın

Giriş Tarihi: 13.7.2018
FIFA: Kadın görüntüleri sık sık yayınlanmasın
'nın yayıncı kuruluşu, reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşündüğü için tribünden kadın görüntülerini artırırken, bu durum 'nın dikkatinden kaçmadı. FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federico Addiechi, güzel kadınların sık sık ekranda görünmesinin cinsiyetçiliği artırdığını, maç önceleri ve sonraları fiziki tacizler olduğunu dile getirdi. Addiechi, bu nedenle kadınların sık sık ekrana getirilmemesi gerektiğini söyledi. Moskova'da Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar, daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. Gonzalez yine canlı yayında tacize uğramış, sosyal medyada ise global protestolar başlamıştı.
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FIFA: Kadın görüntüleri sık sık yayınlanmasın
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