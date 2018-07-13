FIFA: Kadın görüntüleri sık sık yayınlanmasın

Dünya Kupası
'nın yayıncı kuruluşu, reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşündüğü için tribünden kadın görüntülerini artırırken, bu durum FIFA
'nın dikkatinden kaçmadı. FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federico Addiechi, güzel kadınların sık sık ekranda görünmesinin cinsiyetçiliği artırdığını, maç önceleri ve sonraları fiziki tacizler olduğunu dile getirdi.
Addiechi, bu nedenle kadınların sık sık ekrana getirilmemesi gerektiğini söyledi. Moskova'da Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar, daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. Gonzalez yine canlı yayında tacize uğramış, sosyal medyada ise global protestolar başlamıştı.