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, 'yi istiyor

, Faslı hücum oyuncusu 'yi listesine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 13:53
Göztepe, Oussama Tannane'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig'de Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı hücum hattına henüz takviye yapamayan 'nin Patrick Twumasi, Abel Hernandez gibi isimlerden sonra Faslı hücum oyuncusu 'ye kanca attığı iddia edildi. Tannane forvet ve sağ kanat olarak forma giyebiliyor.

YUNANİSTAN'DAN AEK DE İSTİYOR

Fransız basını, Saint Ettiene'in geçen sezon İspanya La Liga'da küme düşen 'a kiraladığı 24 yaşındaki Tannane'yi Yunanistan'dan AEK ve Türkiye'den Göztepe'nin istediğini yazdı. Erzurum kampını sürdüren Göztepe, kamptaki ilk ve tek hazırlık maçını pazar günü Spor Toto 1'inci Lig'deki rakibi Altınordu'yla oynadıktan sonra 3 günlüğüne 'e dönecek.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR?

Kariyerine Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Heerenveen ve Heracles formalarını da giyen futbolcunun adı daha önce 2015 yılında uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Tannane, geçen sezon La Liga'da Las Palmas'ta 10 maçta forma giyerken 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 4 maçta Fas Milli Takımı'nda görev yaptı.

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Göztepe, Oussama Tannane'yi istiyor
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