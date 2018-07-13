Göztepe, Oussama Tannane'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig'de Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı hücum hattına henüz takviye yapamayan Göztepe'nin Patrick Twumasi, Abel Hernandez gibi isimlerden sonra Faslı hücum oyuncusu Oussama Tannane'ye kanca attığı iddia edildi. Tannane forvet ve sağ kanat olarak forma giyebiliyor.

YUNANİSTAN'DAN AEK DE İSTİYOR

Fransız basını, Saint Ettiene'in geçen sezon İspanya La Liga'da küme düşen Las Palmas'a kiraladığı 24 yaşındaki Tannane'yi Yunanistan'dan AEK ve Türkiye'den Göztepe'nin istediğini yazdı. Erzurum kampını sürdüren Göztepe, kamptaki ilk ve tek hazırlık maçını pazar günü Spor Toto 1'inci Lig'deki rakibi Altınordu'yla oynadıktan sonra 3 günlüğüne İzmir'e dönecek.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR?

Kariyerine Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Heerenveen ve Heracles formalarını da giyen futbolcunun adı daha önce 2015 yılında uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Tannane, geçen sezon La Liga'da Las Palmas'ta 10 maçta forma giyerken 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 4 maçta Fas Milli Takımı'nda görev yaptı.