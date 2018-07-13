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'nin kalecisi , Süper Lig'in yeni takımı 'ne transfer oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 17:14
Johannes Hopf, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, 'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

'nün Beştepe Tesisleri'ne gelen İsveçli kaleci Hopf, kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan ön sözleşmeye imza atarak, "Ankaragücü'ne transfer olduğum İçin mutlu ve gururluyum" dedi.

'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

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Johannes Hopf, Ankaragücü'nde
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