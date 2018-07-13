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'dan sözleri: "Aatif ve 'nı istiyorum"

teknik direktörü kamp ve çalışmalarıyla ilgili konuştu

Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 17:55
Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri: Aatif ve İsmail Köybaşı'nı istiyorum

teknik direktörü kamp ve çalışmalarıyla ilgili beIN SPORTS HABER'e özel açıklamalarda bulundu.

"İSMAİL VE AATIF İNŞALLAH OLUR"

'den Aatif ve İsmail'e teklif yaptıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, "Birkaç tane arkadaş almamız gerekiyor. 3-4 açığımız var. İsteklerimizi yönetime bildirdik. 'na ihtiyacımız var. Oraya iyi bir oyuncu bulmamız lazım. Olsa keşke, isteriz... Aatıf ve İsmail Köybaşı için girişimlerimiz var. Bekliyoruz, inşallah olur. Olmazsa da başka arkadaşlarda telafi edeceğiz." dedi.

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?"ETO'O KONUSUNDA SORUN VAR"

Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile yönetim arasında görüşmeler olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, "Samuel Eto, Benim açımdan sorun yok ama yönetimsel açıdan sorun var. Yeni bir yönetim var ve buradaki dengeyi sağlamak istiyorlar. Aşılırsa farklı olur, uzlaşılırsa bizim oyuncumuzdur. Zaten antrenmanda benim için bir sorun yok" sözlerini kullandı.

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Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri: "Aatif ve İsmail Köybaşı'nı istiyorum"
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