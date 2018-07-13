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nin transferi yatınca...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'nın bu sabah yapılan idmanına, Slavia Prag ile anlaşamayan ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Trezeguet de katıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:52
Trezeguet'nin transferi yatınca...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı.

Çek futbolcu David Pavelka, takımdan ayrı koştu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile anlaşamayan ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) da idmanda yer aldı.

Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Trezeguet'nin transferi yatınca...
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