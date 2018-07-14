Antalyaspor'da "temlik" krizi

Antalya ong>Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut , Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı camianın içinde bulunduğu ekonomik durumun kamuoyunca bilindiğini belirtti.

"Sevdamız Antalyaspor için her daim çözüm odaklı olduk ve olmaya da devam ediyoruz." ifadesini kullanan Bulut, şunları kaydetti:

"Gelirlerimizin büyük çoğunluğunu TFF gelirleri oluşturmaktadır ve bu gelirlerimize temlik konulmuştur. Öztürk ailesi ile yapılan görüşme neticesinde, temlik konusu çözüme kavuşmamıştır. Dolayısıyla TFF gelirlerimiz temlike gidecektir. Yapılmış olan yüksek bütçeli harcamalar nedeniyle oluşan bu ekonomik kriz neticesinde, bazı oyuncular tek taraflı fesih haklarını kullanmışlardır. Fesihler nedeniyle kulübümüz uzun vadede maalesef yüksek bedeller ödemek zorunda kalarak, zarara uğrayacaktır. Tüm kamuoyuna ve Antalyaspor camiamıza saygılarımla arz ederim."

ÖZTÜRK'TEN BULUT'A YANIT

Bulut'a Twitter hesabından yanıt veren kulübün eski başkanı Ali Şafak Öztürk ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cihan Başkan, 'Öztürk ailesiyle yapılan görüşmede temlik konusu çözüme kavuşmamıştır' mesajının yerine, keşke dün yanımızda söylediklerini yazabilseydin. Şefik Öz ve İsmail Bilal'in de bulunduğu bu görüşmede, kendi ağzınla 'Öztürk ailesinin Antalyaspor için girdiği riskin onda birine girmem.' demedin mi? Göreve geldiğimiz dönemde sadece TFF gelirleri değil, kombine dahil tüm gelirleri faktoring firmalarına temlikli olan bir kulübü devraldığımızı dün yine konuştuk. Öztürk ailesi, hiçbir gelir kaynağı olmayan ve borç batağında olan Antalyaspor'un kendi dönemi dahil, tarihinden gelen tüm borcu yapılandırarak ve kişisel kefalet vererek üstüne almıştır. Cihan Başkan, keşke Öztürk ailesinin girdiği riskin onda birine girebilseydin, bu bahsettiğin oyuncular Sandro örneğindeki gibi kulübe ciddi gelir getirselerdi. Lütfen, enerjini bahane üretmeye değil, Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmeye harca."

TARAFTARLAR SİTEM ETTİ

Sezon öncesi 12 milyon euro transfer bütçesi olduğunu açıklayan Antalyaspor yönetimi, binlerce taraftarını heyecanlandırmıştı. Yeni sezonda ligde Avrupa hayali kuran taraftarlar, yaşanan son gelişmelerin ardından hem mevcut başkan Cihan Bulut ve hem de eski başkan Ali Şafak Öztürk'e sitem etti.