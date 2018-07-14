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Cocu: "Daha iyi olacağız!"

Teknik Direktörü Cocu, ilk 2 hazırlık maçında galibiyet alınmamasına rağmen takımın ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağına inanıyor.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 19:08
Cocu: Daha iyi olacağız!

İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçın ardından İsviçre kampına gelen , yoğun tempoda çalışmasına rağmen istediğini alamadı. Lozan maçının 2 devresinde de farklı 11 ile sahada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, ihtiyaç duyulan bölgeleri bildiklerini ve bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti. Genel tablonun ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağına inanan Hollandalı çalıştırıcı her geçen gün takıma takviye yapmak için sportif direktör Damien Comolli ile çalışmalarını sürdürüyor.

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Cocu: "Daha iyi olacağız!"
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