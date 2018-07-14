Grillo Göztepe'ye çabuk alıştı

Erzurum kampında kulübün sosyal medya hesabına konuşan Grillo, "Burada başarıya inanan, güzel bir ekip var. İzmir'deki taraftarlarımız sosyal medyada bana çok güzel desteklerde bulundular. Çok mutlu oldum. Takımlarını gönülden destekleyen bir taraftarımız var. Mesajlarını tek tek tercüme ettim. Sahada onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Dil konusunda biraz zorluk çektiğini belirten ama takımda güzel günler geçireceğimize inandığını söyleyen Grilo, Castro ve Scarione'yle aynı dili konuştukları için iyi anlaştıklarını ifade etti.

"HOCAMIZ ÇOK DONANIMLI BİR TEKNİK ADAM"

Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı öven Grillo, "Hocamız çok donanımlı bir teknik adam. Sezon içinde hocamızın direktifleri doğrultusunda başarılı olacağız. Yoğun çalışmayı seven, beslenmesine dikkat eden bir futbolcuyum. Arjantin'de iyi antrenman yapmazsanız, fiziksel olarak sürekli iyi durumda olmazsanız oynama şansınız çok az. Tüm hayatım boyunca antrenman disiplininden taviz vermedim" diye konuştu.

Bütün ailesinin Arjantin'de olduğunu belirten 25 yaşındali stoper, "Nişanlım, annem, babam orada. Hollanda kampımız bittikten sonra İzmir'e gelecekler. Şehrin fotoğraflarını görüp çok beğendiler. Bir an önce buraya gelip İzmir'de yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Burada ülkemden yalnız mate çayını özleyebilirim. Bir de etin üzerine ekmekle yapılan geleneksel yemeğimizi özleyebilirim" şeklinde konuştu.