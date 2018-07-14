Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kerim Avcı Eskişehirspor'da

'da

ekibi, Altınordu'da forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 15:15
Kerim Avcı Eskişehirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Altınordu'da forma giyen Kerim Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübü Başkanı Halil Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma yakışan futbolcuları kadrolarına kattıklarını kaydetti.

spor'u layık olduğu Süper Lig'e çıkartacak ekibi kurduklarını ifade eden Ünal, "Altınordu'dan Kerim Avcı ile 3 yıllık anlaştık. Eskişehirspor'u bir üst lige çıkartmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Gelecek sezon Süper Lig'e üç takım çıkacak ve bu takımlardan biri Eskişehirspor olacaktır. Transferlerimiz devam edecek. Kadromuzu zenginleştireceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerim Avcı Eskişehirspor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN