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'dan Kone ve Amrabat açıklaması

Genel Koordinatörü Özkan Sümer, ve edecekleri iddialarına yanıt verdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 12:42
Trabzonspor'dan Kone ve Amrabat açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna Slovenya'nın Kranj Kasabası'nda hazırlanan 'da çalışmaları tüm hızıyla sürerken, henüz resmi imzaların atılmaması taraftarı endişelendiriyor.

"ÖNCELİĞİMİZ DEFANS HATTI"

Transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan spor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Bu hafta en az bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyorduk ancak son dakika gelişmeleri nedeniyle transferi sonlandıramadık. Öncelikle bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyoruz. Sonrasında da bir stoper daha alacağız. Önceliğimiz defans hattı. İlerleyen zamanda da bir kanat oyuncusu transfer edeceğiz. Transfer sayısı artabilir ancak önceliğimiz bu şekilde" açıklamasını yaptı.

"KONE VE AMRABAT İLE İLGİLENMİYORUZ"

İsmi Trabzonspor ile anılan defans oyuncusu ve eski Galatasaraylı için de Sümer, "İki futbolcuyla da ilgilenmiyoruz. Amrabat basının yakıştırması. Kone'ye de ilgimiz yok. İki futbolcu da transfer listemizde değiller" dedi.

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Trabzonspor'dan Kone ve Amrabat açıklaması
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