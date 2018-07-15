Beşiktaş'tan CSKA karşısında tatsız prova

Beşiktaş, CSKA Moskova ile oynadığı hazırlık maçında Rus rakibine 4-1 mağlup oldu.



Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentinde CSKA Moskova ile karşılaştı. Beşiktaş, Graz Merkur Arena'da oynanan mücadeleye; Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Cyle Larin ilk 11'iyle başladı.



Tolgay'ın 8'inci dakikada ceza sahası dışından çektiği şık şutla siyah beyazlılar 1-0 öne geçti. 15'şbcş dajşjada Chalov ve 27'nci dakikada Gordyushenko'dan gelen gollere engel olamayan Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.



Siyah beyazlı ekip ikinci yarıya; Tolgay, Gökhan Töre ve Babel yerine Lens, Mustafa ve Love'ın girmesiyle başladı. 53'üncü dakikada Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle CSKA Moskova skoru 3-1'e taşıdı. 70'inci dakikada Gökhan Gönül, Larin ve Medel çıktı, Adriano, Orkan ve Dorukhan oyuna dahil oldu. 75'inci dakikada CSKA Moskova, Efremov'un golüyle skoru 4-1 yaptı. 78'inci dakikada Caner'in yerine Fatih oyuna girdi.



Beşiktaş, mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

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