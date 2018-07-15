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'tan CSKA karşısında tatsız prova

, ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybetti. Siyah Beyazlıların maçtaki tek golünü 8. dakikada kaydetti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 17:12
Beşiktaş'tan CSKA karşısında tatsız prova

, ile oynadığı hazırlık maçında Rus rakibine 4-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentinde CSKA Moskova ile karşılaştı. Beşiktaş, Graz Merkur Arena'da oynanan mücadeleye; Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Caner Erkin, Gary Medel, , Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Cyle Larin ilk 11'iyle başladı.

Tolgay'ın 8'inci dakikada ceza sahası dışından çektiği şık şutla siyah beyazlılar 1-0 öne geçti. 15'şbcş dajşjada Chalov ve 27'nci dakikada Gordyushenko'dan gelen gollere engel olamayan Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.

Siyah beyazlı ekip ikinci yarıya; Tolgay, Gökhan Töre ve Babel yerine Lens, Mustafa ve Love'ın girmesiyle başladı. 53'üncü dakikada Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle CSKA Moskova skoru 3-1'e taşıdı. 70'inci dakikada Gökhan Gönül, Larin ve Medel çıktı, Adriano, Orkan ve Dorukhan oyuna dahil oldu. 75'inci dakikada CSKA Moskova, Efremov'un golüyle skoru 4-1 yaptı. 78'inci dakikada Caner'in yerine Fatih oyuna girdi.

Beşiktaş, mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş'tan CSKA karşısında tatsız prova
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