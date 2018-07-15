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'nda gol kralı oldu

2018 'nı, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kazanırken turnuvanın gol kralı yarı finalde Hırvatistan'a 2-1 mağlup olarak kupanın dışında kalan İngiltere'nin yıldız oyuncusu oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 22:28
Dünya Kupası'nda gol kralı Harry Kane oldu

FIFA 'nın gol kralı İngiltere'nin yıldızı oldu. Kane rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Fransa'nın şampiyonluğu ile tamamlanan FIFA Dünya Kupası'nda en golcü isim de belli oldu. İngiltere'nin yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Kane turnuvanın gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, G Grubu'ndaki 6-1'lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Grubun diğer maçında Tunus'a 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 turundaki Kolombiya müsabakasında attı.

Belçikalı , Denis Chersyhev ve da turnuvayı 4'er golle tamamladı.

Fransa - Hırvatistan maçından kareler
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Dünya Kupası'nda gol kralı Harry Kane oldu
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