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'dan ayrılık açıklaması! 'e mi olacak?

2018'de Belçika ile Dünya Kupası üçüncüsü olan ve gözleri üstüne çeviren futbolcusu , yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi. Kariyerinde değişim istediğini vurgulayan Hazard, 'e olmak istediğini işaret etti.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 13:15
Eden Hazard'dan ayrılık açıklaması! Real Madrid'e mi transfer olacak?

'nda gösterdiği performansla gözleri üzerine çeviren ve attığı golle de Belçika'nın Dünya Kupası üçüncüsü olmasında en büyük paya sahip isimlerden birisi olan , 'deki hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

Belçika'nın İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası üçüncüsü olduğu mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Hazard, kariyeriyle ilgili önemli açıklamarda bulundu. Kariyerinde bir değişim istediğinin altını çizen Belçikalı oyuncu, 'e olmak istediğini işaret etti.

Hazard, "Chelsea'de geçirdiğim 6 harika yıldan sonra artık farklı şeyler yaşamanın vakti geldi. Geleceğim hakkında ben karar veririm ama son söz Chelsea'ye ait. Nereye gitmek istediğimi zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak olası Real Madrid transferi konusunda yeşil ışık yaktı.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı yıldız, 'nun Juventus'a transfer olmasıyla onun yerine Real Madrid'e gelmesi düşünülen oyuncuların başında.

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Eden Hazard'dan ayrılık açıklaması! Real Madrid'e mi transfer olacak?
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