Eden Hazard'dan ayrılık açıklaması! Real Madrid'e mi transfer olacak?

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla gözleri üzerine çeviren ve attığı golle de Belçika'nın Dünya Kupası üçüncüsü olmasında en büyük paya sahip isimlerden birisi olan Eden Hazard, Chelsea'deki hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

Belçika'nın İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası üçüncüsü olduğu mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Hazard, kariyeriyle ilgili önemli açıklamarda bulundu. Kariyerinde bir değişim istediğinin altını çizen Belçikalı oyuncu, Real Madrid'e transfer olmak istediğini işaret etti.

Hazard, "Chelsea'de geçirdiğim 6 harika yıldan sonra artık farklı şeyler yaşamanın vakti geldi. Geleceğim hakkında ben karar veririm ama son söz Chelsea'ye ait. Nereye gitmek istediğimi zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak olası Real Madrid transferi konusunda yeşil ışık yaktı.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı yıldız, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasıyla onun yerine Real Madrid'e gelmesi düşünülen oyuncuların başında.