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lerin Radu derbisi!

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Ezeli rakiplerin Radu derbisi!
Barcelona'da forma giyen Yerry Mina'yı kiralamak isteyen ancak olumsuz yanıt alan ler, Lazio'da forma giyen Radu'yu kadrolarına katmak için kıyasıya yarış veriyor. Galatasaray cephesi, stoper ve geçen sezon Sevilla'ya kiraladığı Fransız sol beki Carole'ü yollayıp sol stoper ve sol bek oynayan Rumen savunmacıyı takıma kazandırmak isterken, Fenerbahçe de tecrübeli oyuncu için İtalyan kulübüyle temas kurdu. 22 yaşında geldiği Lazio'da 10 yıldır forma giyen ve geçen sezon 1 milyon 400 bin Euro kazanan Radu'nun tekliflere açık olduğu ancak Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i Inter'e kaptıran teknik direktör İnzaghi'nin tecrübeli oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği öğrenildi. Radu, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 40 maça çıkarken, 11 sarı, bir de kırmızı kart gördü.
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Ezeli rakiplerin Radu derbisi!
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