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, ile ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren 'de yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 18:43
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

'nin yeni transferi , sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli takımın İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı kampa katılan Ferdi, günün ikinci antrenmanında yer aldı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın dar alanda pas, kanat ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın Lozan'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
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