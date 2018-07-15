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Rusya, 'na katılan taraftarlara yıl sonuna kadar vizeyi kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı , FIFA için Rusya’ya gelen taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya’ya girişte vize uygulanmayacağını duyurdu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 23:17
Rusya, Dünya Kupası'na katılan taraftarlara yıl sonuna kadar vizeyi kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı , 'nın sona ermesinin ardından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın muhteşem sayılabilecek bir organizasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dünya Kupası için Rusya'ya milyonlarca kişi geldi. Maçları izlemek isteyen taraftarlar yıl sonuna kadar özel işleri nedeniyle Rusya'ya gelmek zorunda kalabilir. Bundan dolayı Rusya olarak aldığımız karar doğrultusunda Dünya Kupası'nda maçları izleyen tüm taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya'ya girişte vize uygulanmayacak" dedi.

Milyonlarca kişinin Rusya'yı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, "Birçok insan artık ülkemiz hakkındaki fikirlerini değiştirdi. Bu bizim için önemli bir sonuç" şeklinde konuştu.

Rusya, Dünya Kupası öncesinde maçlara bilet alan yabancı ülke vatandaşlarına vizeyi kaldırmıştı. Maçlar için Rusya'ya giriş yapanlar 'Fun ID' adında bir kimlik almış, bu kimlikle Rusya'ya giriş çıkışlarında pasaport ve vize beyan etmemişlerdi.

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Rusya, Dünya Kupası'na katılan taraftarlara yıl sonuna kadar vizeyi kaldırdı
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