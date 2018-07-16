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, A Spor'da 'nı değerlendirdi

Son olarak Fenerbahçe'de çalışan , - maçını A Spor'da değerlendirdi. Spor Ajansı programında canlı yayına bağlanan Kocaman, boyunca eleştirilen futbolu, kendilerinin de Türkiye'de uygulamaya çalıştıkları futbola benzediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 13:36
Aykut Kocaman, A Spor'da Dünya Kupası'nı değerlendirdi

Son maç üzerinden bütün maçlar değerlendirebilir. Son maç bugünün oyununun nereye gittiğini gösteren 2 takımın maçıydı. Oynamak istedikleri bugünkü güzel oyunun geldiği yeri göstermesi açısından en güzel örneklemelerden bir tanesiydi.

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Aykut Kocaman, A Spor'da Dünya Kupası'nı değerlendirdi
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