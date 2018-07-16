Aykut Kocaman, A Spor'da Dünya Kupası'nı değerlendirdi

Son olarak Fenerbahçe'de çalışan Aykut Kocaman, Fransa - Hırvatistan maçını A Spor'da değerlendirdi. Spor Ajansı programında canlı yayına bağlanan Kocaman, Dünya Kupası boyunca eleştirilen futbolu, kendilerinin de Türkiye'de uygulamaya çalıştıkları futbola benzediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 16.7.2018 13:31Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 13:36
Son maç üzerinden bütün maçlar değerlendirebilir. Son maç bugünün oyununun nereye gittiğini gösteren 2 takımın maçıydı. Oynamak istedikleri bugünkü güzel oyunun geldiği yeri göstermesi açısından en güzel örneklemelerden bir tanesiydi.