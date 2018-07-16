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'a inde sevindirici gelişme

'un peşinde olduğu 'nun kulübü Montpellier, forvet için ile imza aşamasına gelirken, Sio'nun da takımdan ayrılması an meselesi haline geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 14:01
Bursaspor'a Giovanni Sio transferinde sevindirici gelişme

Hücuma takviye için arayışlarını sürdüren , 'da karar kılmıştı. Yeşil beyazlı kulüp bu in gerçekleşmesi adına Jires Kembo'yu da takas olarak kullanmayı planlarken Fransa'daki yeni gelişmeler spor taraftarını heyecanlandırdı.

Fransa'nın saygın gazetelerinden L'equipe, Sio'nun kulübü Montpellier'nin Toulouse'ta forma giyen ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Daha önce de hücum hattına geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Petar Skuletic'i dahil eden ve forvet oyuncusu Casimir Ninga'yı da Caen'e gönderen Montpellier'nin, Giovanni Sio ile de yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bursaspor ile Montpellier arasında yapılan görüşmeler devam ederken, Andy Delort'un transferinin gerçekleşmesinin ardından Sio'nun da yeşil beyazlı ekibe katılması bekleniyor.

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Bursaspor'a Giovanni Sio transferinde sevindirici gelişme
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