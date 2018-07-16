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’nın en iyi oyuncusu

Hırvatistan, 2018 final maçında Fransa'ya 4-2 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırsa da turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen (Golden Ball) ödülü Hırvat oyuncu 'in oldu. Son olarak Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda da Altın Top ödülünün sahibi finalde kaybeden Arjantin'in yıldız oyuncusu olmuştu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 01:59
Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu Luka Modric

FIFA 'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu seçildi.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

En iyi kalecisi de Belçika'nın file bekçisi oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

Fransa - Hırvatistan maçından kareler
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Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu Luka Modric
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