Tolgay Arslan: Şenol hoca sinirlenince yanında durmayacaksın

Negredo istenilen kadar gol atamadıysa bizde de suç var. Şampiyonluğu bir oyuncu yüzünden kaybetmedik. Bundan tüm futbolcular sorumlu

Sahada yüreğini ortaya koyarak taraftarın sevgisini kazanan ve performansıyla Avrupa'dan birçok kulübü peşinden koşturmayı başaran Tolgay Arslan'la Beşiktaş'ta geçirdiği 3.5 yılı masaya yatırdık. Ortaya dolu dolu bir röportaj çıktı. İşte sorularımız ve yıldız futbolcunun verdiği cevaplar:

Şenol Güneş nasıl bir karakter?

Çalışkan ve iyi niyetli birisi. Bugüne kadar Türk futboluna büyük katkıda bulundu. Çok dürüst, kendisine saygı duyuyorsun. Ama sinirlenince yanında durmayacaksınız, hemen oradan ayrılacaksınız.

Zaman zaman yedek kalmanla ilgili düşüncelerin?

HER zaman oynamak istiyorum. Hırsımdan dolayı hatalar da yapıyorum. Bu konuda kendimi geliştirdim. Eleştirilmek hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra yedek kalma gibi bir sorunum olmaz.

Şampiyonluğun kaçmasında en önemli neden nedir? Bunda golcülerin etkisi oldu mu, mesela Negredo'nun?

PUAN kayıpları Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Motivasyon ya da yorgunluk diyebilirsiniz. Negredo gol atamazsa, bu sadece onun değil hepimizin suçu. Belki de son pası iyi veremedik… Şampiyonluğu sadece bir oyuncu yüzünden değil, ekip olarak kaybettik.



OĞUZHAN İLE BİRLİKTE RAKİPLERİ ŞAŞIRTIYORUZ!

Oğuzhan'la yan yana oynayamayacağınız görüşü var, buna katılıyor musun?

HIRVATISTAN'A bakarsak Modric, Rakitic, Brozovic birlikte oynuyorlar. Kazandığımız ikinci şampiyonluktaki son 5 maçta Oğuzhan'la yan yana görev yaptık ve hepsini kazandık. Geçen sezon da son iki maçta birlikte ilk 11'deydik. Başarılı oluyoruz çünkü rakip hangimize baskı yapacağını bilmiyor. Kesinlikle buna katılmıyorum. Oğuzhan ile birlikte oynayınca rakipler şaşırıyor.

Nasıl bir sezon geçirdin?

KÖTÜ bir sezon geçirmedim. Çok iyi mücadele ettim. Özellikle büyük maçlarda iyiydim. Ancak kendimi geliştirmeliyim.

Kendinde eksik gördüğün özellik nedir?

GOL pozisyonu ve gol. Futbolda herkes asiste, gole bakıyor. Yeni sezonda hedefim daha fazla pozisyona girip, gol atmak. Defans çalışmayı, boğuşmayı da adam geçerek fake atmayı da seviyorum. Ama son bölgeye gelince gücüm kayboluyor. Bu konuda daha rahat olmalıyım, atarsam rahatlayacağım.

GİDERSEM BU TARAFTARI HİÇBİR YERDE BULAMAM

Roma ve Stuttgart gibi takımlar seni transfer etmek istedi. Gelen teklifler için ne diyorsun?

BURADA ben ve ailem mutluyuz. Açıkçası Beşiktaş'ın seviyesine birçok kulüp gelemez. Ülkenin en büyük takımı bence. Kazancım da fena değil. Bende şöyle bir his var; başka takıma gidersem, bir daha Vodafone Park'ta oynayamam… Bu taraftarı hiçbir yerde bulamayacağım.

Hemen oraya bir eksi yazıyorum. Bu yüzden tekliflerle kafamı yormadım. Ben buradayım, kafam da burada.

Taraftar seni alkışladığı zaman nasıl hissediyorsun?

İKI aydır maç oynamıyoruz. Ayaklarımız titremeye başladı. Sahaya çıkmak ve o heyecanı yaşamak istiyorsunuz. Tatilde herkes 'O taraftar önünde oynamak nasıl bir his?' diye soruyor. Bu anlatılmaz, saha içinde yaşarsın.

GUTİ DÜNYA MARKASI

Yeni yardımcı antrenörler, Guti Hernandez ve İlhan Mansız hakkındaki görüşlerini söyler misin?

GUTI bir dünya markası. Oynadığı dönemde en iyi orta sahalarından birisiydi. Onun bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum. İlhan hocayla da konuştum. Son vuruşlarımla ilgili o da bana yardım ediyor.