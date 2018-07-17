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, ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren , hazırlık maçında İngiltere Championship takımı 'le 2-2 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 22:48
Beşiktaş, Reading ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden , İngiltere Championship takımı 'le 2-2 berabere kaldı.

Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Weinzöld sahasında yapılan maçta siyah-beyazlılar, sahaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Gary Medel, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Necip Uysal, Caner Erkin, Mercan Açıkgöz, Aras Özbiliz, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar oyuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı takım 61. Dakikada Ryan Babel ve 75. Dakikada Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, İngiliz rakibinin 84. dakikada Sam Smith, 90. dakikada ise Mark McNulty'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da son hazırlık maçını 20 Temmuz Cuma günü de Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacak.

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Beşiktaş, Reading ile berabere kaldı
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